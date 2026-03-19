Джон Дуран: «Называю Соболева «Роналдо Феномено»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран на своей презентации ответил на вопрос о конкуренте Александре Соболеве.

— Соболев — хороший парень. Мне кажется, у нас с ним хорошая здоровая конкуренция, которая приносит пользу команде. Я с нежностью и лаской называю его «Роналдо Феномено».

Мне кажется, мы оба добавили много хороших качеств команде. Тот, кто лучше, тот и играет.

22-летний колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2026 года на правах аренды из «Аль-Насра». В 5 матчах он забил 2 гола.

29-летний россиянин Соболев в «Зените» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 в 28 матчах он забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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