Угальде заявил, что не слышал об интересе ПСВ: «Сконцентрирован на игре за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе в ПСВ.

«Я ничего об этом не знаю. Сконцентрирован на игре за «Спартак», — сказал Угальде «СЭ».

Ранее De Telegraaf сообщил, что ПСВ рассматривает Угальде в качестве возможной замены уходящему в «Фулхэм» нападающему Рикардо Пепи.

Угальде выступает за «Спартак» с 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 26 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. Контракт коста-риканского футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2028-го.

До перехода в «Спартак» Угальде играл за нидерландский «Твенте».

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