«Сочи» объявил о переходе Кайнова в «Ротор» на правах аренды

Полузащитник Максим Кайнов перешел из «Сочи» в «Ротор» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26, у волгоградского клуба будет приоритетное право выкупа игрока.

В сезоне-2024/25 на счету 23-летнего россиянина 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами. Контракт игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2026 года.