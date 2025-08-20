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20 августа 2025, 08:00

Быстров: «Станкович наконец-то вел себя как тренер, а не истеричка. Но «Спартак» не смог обыграть самый «пленный» «Зенит», какой помню»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил ничью (2:2) в матче двух своих бывших команд в 5-м туре РПЛ.

— От «Зенита» ожидал большего. Семак, на мой взгляд, выставил не оптимальный состав. «Спартак» не смог обыграть самый «пленный» «Зенит», какой я только помню.

— По местам в таблице это был матч двух середняков. По содержанию — тоже?

— Матч на самом-то деле классный был. Но обе команды стартовали в чемпионате ужасно. Напокупали футболистов, а игры нет. И тех, и других лихорадит. На этот раз понравился Станкович, который наконец-то вел себя как тренер.

— В чем это выразилось?

— Его спокойствие передавалось футболистам «Спартака». Они играли хорошо и должны были побеждать такой «Зенит». Когда он ведет себя как истеричка, у них четыре удаления. Все это отражается на игроках. Сейчас он был спокоен, футболисты были сосредоточены, играли хорошо — но (издает характерный звук). Не смогли добить такой «Зенит».

— Что помешало? Почему 11 на 10 красно-белые играли хуже, чем в равных составах?

— Надо было забивать. Но Семак угадал с Адамовым, который вытащил три-четыре момента. А Максименко пропустил в ближний угол. Один удар за второй тайм — и гол. Вратарь «Спартака» так играть не должен.

— Для вас стало неожиданностью появление в воротах Адамова?

— Конечно. Хотя если брать в целом, Латышонок не тащит. Но все равно делать перестановку в дерби — это было неожиданно. И — нормально.

Владимир Быстров о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;5 туре РПЛ, Семаке и&nbsp;Станковиче.«Не будь «Зенит» родным клубом, я бы его матчи сейчас не смотрел. А Станковича надо менять на Спаллетти». Острое интервью Быстрова

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Владимир Быстров
Деян Станкович
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Быстров считает, что Семаку нужно больше использовать россиян
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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