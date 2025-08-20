Быстров: «Станкович наконец-то вел себя как тренер, а не истеричка. Но «Спартак» не смог обыграть самый «пленный» «Зенит», какой помню»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил ничью (2:2) в матче двух своих бывших команд в 5-м туре РПЛ.

— От «Зенита» ожидал большего. Семак, на мой взгляд, выставил не оптимальный состав. «Спартак» не смог обыграть самый «пленный» «Зенит», какой я только помню.

— По местам в таблице это был матч двух середняков. По содержанию — тоже?

— Матч на самом-то деле классный был. Но обе команды стартовали в чемпионате ужасно. Напокупали футболистов, а игры нет. И тех, и других лихорадит. На этот раз понравился Станкович, который наконец-то вел себя как тренер.

— В чем это выразилось?

— Его спокойствие передавалось футболистам «Спартака». Они играли хорошо и должны были побеждать такой «Зенит». Когда он ведет себя как истеричка, у них четыре удаления. Все это отражается на игроках. Сейчас он был спокоен, футболисты были сосредоточены, играли хорошо — но (издает характерный звук). Не смогли добить такой «Зенит».

— Что помешало? Почему 11 на 10 красно-белые играли хуже, чем в равных составах?

— Надо было забивать. Но Семак угадал с Адамовым, который вытащил три-четыре момента. А Максименко пропустил в ближний угол. Один удар за второй тайм — и гол. Вратарь «Спартака» так играть не должен.

— Для вас стало неожиданностью появление в воротах Адамова?

— Конечно. Хотя если брать в целом, Латышонок не тащит. Но все равно делать перестановку в дерби — это было неожиданно. И — нормально.