Быстров: «Станкович наконец-то вел себя как тренер, а не истеричка. Но «Спартак» не смог обыграть самый «пленный» «Зенит», какой помню»
Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил ничью (2:2) в матче двух своих бывших команд в 5-м туре РПЛ.
— От «Зенита» ожидал большего. Семак, на мой взгляд, выставил не оптимальный состав. «Спартак» не смог обыграть самый «пленный» «Зенит», какой я только помню.
— По местам в таблице это был матч двух середняков. По содержанию — тоже?
— Матч на самом-то деле классный был. Но обе команды стартовали в чемпионате ужасно. Напокупали футболистов, а игры нет. И тех, и других лихорадит. На этот раз понравился Станкович, который наконец-то вел себя как тренер.
— В чем это выразилось?
— Его спокойствие передавалось футболистам «Спартака». Они играли хорошо и должны были побеждать такой «Зенит». Когда он ведет себя как истеричка, у них четыре удаления. Все это отражается на игроках. Сейчас он был спокоен, футболисты были сосредоточены, играли хорошо — но (издает характерный звук). Не смогли добить такой «Зенит».
— Что помешало? Почему 11 на 10 красно-белые играли хуже, чем в равных составах?
— Надо было забивать. Но Семак угадал с Адамовым, который вытащил три-четыре момента. А Максименко пропустил в ближний угол. Один удар за второй тайм — и гол. Вратарь «Спартака» так играть не должен.
— Для вас стало неожиданностью появление в воротах Адамова?
— Конечно. Хотя если брать в целом, Латышонок не тащит. Но все равно делать перестановку в дерби — это было неожиданно. И — нормально.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5