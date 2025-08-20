Быстров считает, что Семаку нужно больше использовать россиян
Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказал мнение, что Сергею Семаку нужно больше использовать россиян.
— Как объяснить, что сейчас та же «Балтика» показывает более интересный футбол, чем «Зенит» и «Спартак»?
— Тем, что Талалаеву проще влиять на футболистов, которые выходят из первой лиги в высшую, чем Семаку восьмой год подряд держать мотивированными бразильцев. Они друг другу приелись, и игроки перестали выполнять требования тренера.
— У «Зенита» — два топ-состава. Может, в команде перебор игроков?
— Ни один тренер не может жаловаться, когда в команде много футболистов. Но Жерсон, который в никакой форме, почему-то опять попадает в состав, Вендел со всеми скандалами возвращается — и тоже в составе. Это разве команда?
— А Лусиано ни разу в основе не вышел.
— Дело даже не в Лусиано, а в том, что в составе нет Мостового. Человека, который сейчас показывает свой лучший футбол. Смотреть на такое, честно, не хочется. Если бы это не была родная команда, я бы в принципе эти матчи и не смотрел. Потому что в такой футбол играют команды, которые идут внизу.
Хотя схема была выбрана 4-3-3, подбор футболистов ей не соответствовал. Педро все время возится с мячом без толку, без всяких обострений. Все отдают назад. Может, Семаку нравится такой футбол, и он видит в нем какую-то перспективу? Либо он просто не может уже повлиять на эту команду.
— Педро, когда пришел, казался очень большим талантом. Но потом сдулся. Это начинает происходить и с Луисом Энрике.
— Если бы Семак давал играть нашим футболистам, толку было бы больше. Шилов проявил себя в товарищеских матчах, но до последней кубковой игры я его на поле не видел.
— А в ней он вышел на замену и набрал 1+1.
— Это тот игрок, который может добавить команде скорости. Почему его на десять-пятнадцать минут регулярно не пробовать? Это непонятно.
— Все слышнее голоса тех, кто считает, что Семак исчерпал себя в «Зените», устал, ему надо сменить обстановку. А вам как кажется?
— Богданыч сам должен это решить — вместе с руководством «Зенита». А пока он тренер — должен думать о том, как выстроить игру, попробовать все-таки встряхнуть этот состав и выжать из него максимум. То, что происходит сейчас, — явно не то, что хотят видеть и болельщики, и, наверное, руководители и хозяева клуба.
— А что прежде сделало тренера Семака таким долгоиграющим чемпионом? И много ли общего видите между ним как игроком и тренером?
— Любой игрок может стать тренером — было бы желание. Все зависит только от него. А Семак как был, так и остался нормальным пацаном.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5