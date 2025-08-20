Быстров считает, что Семаку нужно больше использовать россиян

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказал мнение, что Сергею Семаку нужно больше использовать россиян.

— Как объяснить, что сейчас та же «Балтика» показывает более интересный футбол, чем «Зенит» и «Спартак»?

— Тем, что Талалаеву проще влиять на футболистов, которые выходят из первой лиги в высшую, чем Семаку восьмой год подряд держать мотивированными бразильцев. Они друг другу приелись, и игроки перестали выполнять требования тренера.

— У «Зенита» — два топ-состава. Может, в команде перебор игроков?

— Ни один тренер не может жаловаться, когда в команде много футболистов. Но Жерсон, который в никакой форме, почему-то опять попадает в состав, Вендел со всеми скандалами возвращается — и тоже в составе. Это разве команда?

— А Лусиано ни разу в основе не вышел.

— Дело даже не в Лусиано, а в том, что в составе нет Мостового. Человека, который сейчас показывает свой лучший футбол. Смотреть на такое, честно, не хочется. Если бы это не была родная команда, я бы в принципе эти матчи и не смотрел. Потому что в такой футбол играют команды, которые идут внизу.

Хотя схема была выбрана 4-3-3, подбор футболистов ей не соответствовал. Педро все время возится с мячом без толку, без всяких обострений. Все отдают назад. Может, Семаку нравится такой футбол, и он видит в нем какую-то перспективу? Либо он просто не может уже повлиять на эту команду.

— Педро, когда пришел, казался очень большим талантом. Но потом сдулся. Это начинает происходить и с Луисом Энрике.

— Если бы Семак давал играть нашим футболистам, толку было бы больше. Шилов проявил себя в товарищеских матчах, но до последней кубковой игры я его на поле не видел.

— А в ней он вышел на замену и набрал 1+1.

— Это тот игрок, который может добавить команде скорости. Почему его на десять-пятнадцать минут регулярно не пробовать? Это непонятно.

— Все слышнее голоса тех, кто считает, что Семак исчерпал себя в «Зените», устал, ему надо сменить обстановку. А вам как кажется?

— Богданыч сам должен это решить — вместе с руководством «Зенита». А пока он тренер — должен думать о том, как выстроить игру, попробовать все-таки встряхнуть этот состав и выжать из него максимум. То, что происходит сейчас, — явно не то, что хотят видеть и болельщики, и, наверное, руководители и хозяева клуба.

— А что прежде сделало тренера Семака таким долгоиграющим чемпионом? И много ли общего видите между ним как игроком и тренером?

— Любой игрок может стать тренером — было бы желание. Все зависит только от него. А Семак как был, так и остался нормальным пацаном.