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20 августа 2025, 08:25

Быстров считает, что Семаку нужно больше использовать россиян

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказал мнение, что Сергею Семаку нужно больше использовать россиян.

— Как объяснить, что сейчас та же «Балтика» показывает более интересный футбол, чем «Зенит» и «Спартак»?

— Тем, что Талалаеву проще влиять на футболистов, которые выходят из первой лиги в высшую, чем Семаку восьмой год подряд держать мотивированными бразильцев. Они друг другу приелись, и игроки перестали выполнять требования тренера.

— У «Зенита» — два топ-состава. Может, в команде перебор игроков?

— Ни один тренер не может жаловаться, когда в команде много футболистов. Но Жерсон, который в никакой форме, почему-то опять попадает в состав, Вендел со всеми скандалами возвращается — и тоже в составе. Это разве команда?

— А Лусиано ни разу в основе не вышел.

— Дело даже не в Лусиано, а в том, что в составе нет Мостового. Человека, который сейчас показывает свой лучший футбол. Смотреть на такое, честно, не хочется. Если бы это не была родная команда, я бы в принципе эти матчи и не смотрел. Потому что в такой футбол играют команды, которые идут внизу.

Хотя схема была выбрана 4-3-3, подбор футболистов ей не соответствовал. Педро все время возится с мячом без толку, без всяких обострений. Все отдают назад. Может, Семаку нравится такой футбол, и он видит в нем какую-то перспективу? Либо он просто не может уже повлиять на эту команду.

Владимир Быстров о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;5 туре РПЛ, Семаке и&nbsp;Станковиче.«Не будь «Зенит» родным клубом, я бы его матчи сейчас не смотрел. А Станковича надо менять на Спаллетти». Острое интервью Быстрова

— Педро, когда пришел, казался очень большим талантом. Но потом сдулся. Это начинает происходить и с Луисом Энрике.

— Если бы Семак давал играть нашим футболистам, толку было бы больше. Шилов проявил себя в товарищеских матчах, но до последней кубковой игры я его на поле не видел.

— А в ней он вышел на замену и набрал 1+1.

— Это тот игрок, который может добавить команде скорости. Почему его на десять-пятнадцать минут регулярно не пробовать? Это непонятно.

— Все слышнее голоса тех, кто считает, что Семак исчерпал себя в «Зените», устал, ему надо сменить обстановку. А вам как кажется?

— Богданыч сам должен это решить — вместе с руководством «Зенита». А пока он тренер — должен думать о том, как выстроить игру, попробовать все-таки встряхнуть этот состав и выжать из него максимум. То, что происходит сейчас, — явно не то, что хотят видеть и болельщики, и, наверное, руководители и хозяева клуба.

— А что прежде сделало тренера Семака таким долгоиграющим чемпионом? И много ли общего видите между ним как игроком и тренером?

— Любой игрок может стать тренером — было бы желание. Все зависит только от него. А Семак как был, так и остался нормальным пацаном.

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Владимир Быстров
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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