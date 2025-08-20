Бельтран в ближайшие два дня определится с переходом в ЦСКА. «Фиорентина» готова отпустить форварда

Форвард «Фиорентины» Лукас Бельтран близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний аргентинец в ближайшие 48 часов определится с тем, где продолжит карьеру. В итальянском клубе согласились на продажу и ждут решение игрока.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Спартак» и «Зенит».

Бельтран перешел в «Фиорентину» летом 2023 года из «Ривер Плейта» за 12,6 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач в 47 матчах.