«Нижний Новгород» — ЦСКА: Кучаев увеличил преимущество армейцев

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 2:0.

24-летний россиянин забил ударом головой после подачи Милана Гайича со штрафного.

Кучаев забил первый гол в сезоне-2022/23, в предыдущих двух встречах сезона футболист не отличался результативными действиями.