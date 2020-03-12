Владельцы абонементов московских команд РПЛ получат промокоды для подписки на футбольный канал

Канал «Матч премьер», премьер-лига и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал на один месяц.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, о порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах вещателя, лиги или клубов.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом в Москве до 10 апреля введен запрет на проведение на территории города спортивно-массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек.

В пресс-службе лиги подчеркнули, что при возникновении подобных или иных ограничений на посещение матчей Тинькофф РПЛ в других регионах России данная инициатива будет осуществлена подобным же образом.

ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и другие матчи, которые попадают под запрет мэра Москвы