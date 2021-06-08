Шамиль Газизов подал в суд на «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на клуб, сообщают 8 июня «РИА Новости». Сейчас он занимает аналогичную должность в «Уфе».

По данным источника, Газизов требует взыскать задолженность по выходному пособию, проценты, а также компенсировать ему моральный вред. Иск подан в Октябрьский районный суд города Уфы. Клуб в свою очередь просит суд приостановить производство по этому гражданскому делу

Бывший гендиректор красно-белых подал иск 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а потом отложено на 11 июня. Свои требования функционер основывает на дополнительном соглашении к трудовому договору, согласно которому ему выплачивается выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. Также Газизов указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.

При этом «Спартак» просит приостановить производство по иску до рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы.

В марте текущего «Капитальные активы», которым принадлежит 22 процента акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению. Заседание по этому делу было отложено на 29 июня.

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 прошлого года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.