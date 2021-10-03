Тренер «Спартака» Витория объяснил, почему Бакаев бил пенальти в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0) пенальти исполнял Зелимхан Бакаев.

«Почему Бакаев бил пенальти? Он один их тех, кто может забить. Сегодня не получилось. До этого он забил за сборную. Это футбол», — сказал Витория.

Бакаев не реализовал пенальти. Единственный мяч в этой игре забил Александр Соболев.