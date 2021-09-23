Новый глава департамента судейства РФС рассказал о своем отношении к ВАР

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

— Хотел бы сказать пару слов о технологии ВАР. Футболу более ста лет. Если сравнивать возраст ВАР и возраст самой игры, то данная технология находится на младенческом уровне. Ей всего пять лет. Мы до сих пор ее изучаем и пытаемся сделать так, чтобы она наилучшим образом могла служить футболу. Даже в странах-лидерах по-прежнему идут дискуссии о том, как её лучше использовать. Мы тоже сталкиваемся с этим вызовом. С одной стороны, нужно избегать больших ошибок, с другой стороны, нужно не нарушать плавность спектакля, которым является футбол, — сказал Перейра.

64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Португалии, Греции и Чехии.