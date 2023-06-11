Кафанов: «В среднем за матч Песьяков отдает 51 передачу. В первом голе ЦСКА он не виноват»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера дончан Сергея Песьякова.

— Если не возражаете, давайте начнем наш разговор с короткого разбора игры Сергея Песьякова в матче последнего тура с ЦСКА. Виноват ли он в первом голе армейцев?

— Он никак не может быть виноватым в этот голе, так как отдал точный пас Александру Селяве. Если в кубковой встрече с «Краснодаром» Сергей действительно сделал передачу и ее перехватили, забили «Ростову» гол, то здесь к нему нет никаких претензий. Он верно выбрал направление атаки.

— Но не слишком ли рискованно изначально действовал Песьяков?

— Это стиль нашей игры. Таких передач за сезон Песьяков делает около 1500. Именно в эту зону — опорным полузащитникам. Сергей обязан отдавать качественные, удобные передачи именно туда, если игрок свободен, а дальше уже вопросы к полузащитнику или защитнику.

— Сергея не раз называли одним из лучших, если не лучшим вратарем по игре ногами в РПЛ. Но вы согласны, что в этом компоненте он порой совершал довольно серьезные ошибки? Это и матч за сборную России против Ирака, и кубковая игра с «Краснодаром», которую вы уже упомянули.

— Когда два года назад мы стали просить вратарей «Ростова» больше играть ногами, не сразу выбивать мяч на чужую половину поля, а разыгрывать с партнерами, то с Валерием Георгиевичем Карпиным понимали, что в таком стиле есть свой риск и что ошибки неизбежны. Когда Гвардиола только возглавил «Барселону», Вальдес в том сезоне совершил 14 (!) ошибок. Но Хосеп все равно просил вратаря больше играть ногами. На следующий год количество ляпов голкипера сократилось уже до четырех.

— Какая статистика у Песьякова?

— В прошлом году и первой половине этого года результативных ошибок у Сергея не было. Первая как раз произошла в матче на Кубок против «Краснодара». Тут стоит говорить о техническом браке. Ну и две ошибки он совершил во встрече с Ираком.

— В матче за сборную Сергей не справился с волнением?

— Да, пожалуй, тут дело как раз в психологии. В РПЛ он спокойно отдает такие передачи по воздуху и все выполняет четко. Стоило ему надеть майку сборной России, и... Хоть Сергей и говорит, что чувствовал себя уверенно в той встрече, но, повторюсь, в чемпионате он таких ошибок не совершал. Это все-таки национальная команда — больше ответственности, больше стресса. Честно говоря, изначально думали, что ошибок у Сергея будет больше. Когда у своей штрафной мячи теряют опорные хавбеки, об этом довольно быстро забывают. А вот про просчеты вратарей помнят долго... При этом в среднем за матч Песьяков выполняет 51 передачу, половина из которых — на 15-20 метров.

«Ростов» завершил сезон-2022/23 на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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