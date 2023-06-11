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Кафанов: «В среднем за матч Песьяков отдает 51 передачу. В первом голе ЦСКА он не виноват»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Футболист Сергей Песьяков
Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера дончан Сергея Песьякова.

— Если не возражаете, давайте начнем наш разговор с короткого разбора игры Сергея Песьякова в матче последнего тура с ЦСКА. Виноват ли он в первом голе армейцев?

— Он никак не может быть виноватым в этот голе, так как отдал точный пас Александру Селяве. Если в кубковой встрече с «Краснодаром» Сергей действительно сделал передачу и ее перехватили, забили «Ростову» гол, то здесь к нему нет никаких претензий. Он верно выбрал направление атаки.

— Но не слишком ли рискованно изначально действовал Песьяков?

— Это стиль нашей игры. Таких передач за сезон Песьяков делает около 1500. Именно в эту зону — опорным полузащитникам. Сергей обязан отдавать качественные, удобные передачи именно туда, если игрок свободен, а дальше уже вопросы к полузащитнику или защитнику.

— Сергея не раз называли одним из лучших, если не лучшим вратарем по игре ногами в РПЛ. Но вы согласны, что в этом компоненте он порой совершал довольно серьезные ошибки? Это и матч за сборную России против Ирака, и кубковая игра с «Краснодаром», которую вы уже упомянули.

— Когда два года назад мы стали просить вратарей «Ростова» больше играть ногами, не сразу выбивать мяч на чужую половину поля, а разыгрывать с партнерами, то с Валерием Георгиевичем Карпиным понимали, что в таком стиле есть свой риск и что ошибки неизбежны. Когда Гвардиола только возглавил «Барселону», Вальдес в том сезоне совершил 14 (!) ошибок. Но Хосеп все равно просил вратаря больше играть ногами. На следующий год количество ляпов голкипера сократилось уже до четырех.

— Какая статистика у Песьякова?

— В прошлом году и первой половине этого года результативных ошибок у Сергея не было. Первая как раз произошла в матче на Кубок против «Краснодара». Тут стоит говорить о техническом браке. Ну и две ошибки он совершил во встрече с Ираком.

— В матче за сборную Сергей не справился с волнением?

— Да, пожалуй, тут дело как раз в психологии. В РПЛ он спокойно отдает такие передачи по воздуху и все выполняет четко. Стоило ему надеть майку сборной России, и... Хоть Сергей и говорит, что чувствовал себя уверенно в той встрече, но, повторюсь, в чемпионате он таких ошибок не совершал. Это все-таки национальная команда — больше ответственности, больше стресса. Честно говоря, изначально думали, что ошибок у Сергея будет больше. Когда у своей штрафной мячи теряют опорные хавбеки, об этом довольно быстро забывают. А вот про просчеты вратарей помнят долго... При этом в среднем за матч Песьяков выполняет 51 передачу, половина из которых — на 15-20 метров.

«Ростов» завершил сезон-2022/23 на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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