Кафанов: «В среднем за матч Песьяков отдает 51 передачу. В первом голе ЦСКА он не виноват»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера дончан Сергея Песьякова.
— Если не возражаете, давайте начнем наш разговор с короткого разбора игры Сергея Песьякова в матче последнего тура с ЦСКА. Виноват ли он в первом голе армейцев?
— Он никак не может быть виноватым в этот голе, так как отдал точный пас Александру Селяве. Если в кубковой встрече с «Краснодаром» Сергей действительно сделал передачу и ее перехватили, забили «Ростову» гол, то здесь к нему нет никаких претензий. Он верно выбрал направление атаки.
— Но не слишком ли рискованно изначально действовал Песьяков?
— Это стиль нашей игры. Таких передач за сезон Песьяков делает около 1500. Именно в эту зону — опорным полузащитникам. Сергей обязан отдавать качественные, удобные передачи именно туда, если игрок свободен, а дальше уже вопросы к полузащитнику или защитнику.
— Сергея не раз называли одним из лучших, если не лучшим вратарем по игре ногами в РПЛ. Но вы согласны, что в этом компоненте он порой совершал довольно серьезные ошибки? Это и матч за сборную России против Ирака, и кубковая игра с «Краснодаром», которую вы уже упомянули.
— Когда два года назад мы стали просить вратарей «Ростова» больше играть ногами, не сразу выбивать мяч на чужую половину поля, а разыгрывать с партнерами, то с Валерием Георгиевичем Карпиным понимали, что в таком стиле есть свой риск и что ошибки неизбежны. Когда Гвардиола только возглавил «Барселону», Вальдес в том сезоне совершил 14 (!) ошибок. Но Хосеп все равно просил вратаря больше играть ногами. На следующий год количество ляпов голкипера сократилось уже до четырех.
— Какая статистика у Песьякова?
— В прошлом году и первой половине этого года результативных ошибок у Сергея не было. Первая как раз произошла в матче на Кубок против «Краснодара». Тут стоит говорить о техническом браке. Ну и две ошибки он совершил во встрече с Ираком.
— В матче за сборную Сергей не справился с волнением?
— Да, пожалуй, тут дело как раз в психологии. В РПЛ он спокойно отдает такие передачи по воздуху и все выполняет четко. Стоило ему надеть майку сборной России, и... Хоть Сергей и говорит, что чувствовал себя уверенно в той встрече, но, повторюсь, в чемпионате он таких ошибок не совершал. Это все-таки национальная команда — больше ответственности, больше стресса. Честно говоря, изначально думали, что ошибок у Сергея будет больше. Когда у своей штрафной мячи теряют опорные хавбеки, об этом довольно быстро забывают. А вот про просчеты вратарей помнят долго... При этом в среднем за матч Песьяков выполняет 51 передачу, половина из которых — на 15-20 метров.
«Ростов» завершил сезон-2022/23 на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9