Кафанов: «Сафонов — самый большой талант, с которым мне довелось работать»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова на финише сезона.

— Если позволите, давайте поговорим про вратарей других команд РПЛ. Вопрос про Матвея Сафонова. Что происходит с ним в конце сезона? В чем природа его неуверенности и ошибок? В последнем туре против «Ахмата» он вернулся в ворота, но зачем-то затеял обводку у своей штрафной, потерял мяч, и грозненцы забили.

— Уже как-то говорил и готов повторить. Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей — самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого. Причину ошибок мне сейчас назвать сложно. Знаю только, что ошибаются все. Этот сезон мало кто смог провести очень ровно. Пожалуй, только Игорь Акинфеев, которого и признали лучшим вратарем чемпионата. Игорь вновь подтвердил свой высокий уровень. Армеец способен держать высокую планку на длинной дистанции, без серьезных сбоев. Причем речь даже идет не об одном чемпионате, а о нескольких. У Матвея так ровно пройти дистанцию пока не получается. Для того чтобы знать все нюансы, надо находиться внутри «Краснодара».

— Не наблюдаем ли мы сейчас начало заката карьеры Сафонова?

— Нет. Об этом вообще речи не идет! По-прежнему считаю его очень сильным голкипером. У него в этом сезоне было много ярких матчей, но все вспоминают ошибки. Что ж, такова доля голкипера.

— А вы не считаете, что Сафонову уже стоит сменить команду, обстановку и, возможно, даже уехать в европейский чемпионат?

— Уже как-то говорил, что Матвей способен заиграть в топовом европейском клубе. В какой-то момент, думаю, он перерос РПЛ, и, возможно, ему следовало уехать в Европу, бросить себе новый вызов. Но раз он остался в «Краснодаре», значит, сам считает, что ему рано уезжать. Хотя, думаю, интерес к нему есть.

— Думаете, что даже сейчас, после неоднозначного сезона в РПЛ, Сафонов способен уехать и заиграть в Европе?

— Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу заиграть. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 50 голов в 35 матчах за «быков» во всех турнирах, отыграв 11 встреч на ноль.

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