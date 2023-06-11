Останется ли Бабурин в «Ростове»? Мнение Кафанова

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, будет ли в следующем сезоне голкипер Егор Бабурин выступать за дончан.

— Рассчитываете на Бабурина как на одного из вратарей «Ростова» в следующем сезоне?

— Бабурин здорово отыграл сезон в «Торпедо». Знаю, что сейчас у Егора есть несколько предложений от команд РПЛ. Если он захочет уйти и если клубы договорятся, то его решение поддержу.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.

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