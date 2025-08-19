Кафанов о Латышонке: «Женя допустил ошибку только в матче с «Ростовом»

Бывший тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» объяснил, почему Евгений Латышонок потерял место в составе «Зенита».

— Что сейчас произошло с Латышонком в «Зените»? Не переоценили ли мы его в прошлом сезоне?

— Женя совершил ошибку в одном матче — с «Ростовом», который, как заметил выше, завершился победой «Зенита». Больше грубых просчетов у него не было. Но в петербургской команде есть еще один сильный вратарь — Денис Адамов, которому тренеры тоже решили дать шанс себя проявить.

— Адамов в игре со «Спартаком» понравился?

— Очень яркий матч в исполнении Дениса! Если учесть, что в последнее время он играл совсем немного, это вдвойне ценно.