Федорищев назвал строительство новой базы серьезным вкладом в будущее «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил «СЭ» информацию о том, что в Самаре будет построена новая тренировочная база для «Крыльев Советов» и клубной академии.

«Реализацию проекта начнем в ближайшее время. Объект построим на территории около стадиона «Самара Арена», — заявил «СЭ» Федорищев. — Это будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Необходимость в строительстве новой тренировочной базы назрела очень давно. Нынешние условия, которые есть у клуба, не соответствует текущим требованиям и нашим планам по долгосрочному развитию «Крыльев». Вопрос обсуждали с руководством клуба, специалистами, ветеранами. Главная команда «Крыльев», резерв клуба, наша молодежь должны иметь комфортные условия для подготовки. Это будет серьезный вклад в дальнейшее становление команды, ее будущее».