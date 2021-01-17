«Виргил выглядит сильнее, чем когда-либо». Ловрен встретился в Дубае с ван Дейком

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в Instagram выложил совместный снимок с защитником Виргилом ван Дейком, с которым он выступал за «Ливерпуль».

Футболисты встретились в Дубае, где хорват с петербургским клубом проводит зимние сборы, а голландец восстанавливается после травмы.

«Приятно было увидеть сегодня моего бывшего товарища по команде Виргила ван Дейка. У него была тяжелая травма, но он выглядит сильнее, чем когда-либо. Скоро, брат, ты снова будешь на своего высшем уровне. Удачи «Ливерпулю» в сегодняшнем дерби. Мы с тобой!» — написал Ловрен.

Сегодня, 17 января, состоится матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19.30 по московскому времени.