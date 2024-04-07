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Сегодня, 17:10

Файзуллаев — о возможном участии в молодежном Кубке Азии: «Слышал, что переговоры идут»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о возможном участии в молодежном Кубке Азии U23.

— Генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов говорил, что они хотели бы тебя видеть в игре за сборную на молодежном Кубке Азии. Слышал ли ты что-то об этом

— Слышал, что переговоры идут. Всегда готов помочь своей стране. Если отпустят, то хотелось бы поиграть там, — сказал Файзуллаев.

Финальный этап Кубка Азии пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре.

Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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ЦСКА – Факел
 4 : 1
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Зенит – Балтика
 - : -
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 - : -
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