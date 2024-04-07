Файзуллаев — о возможном участии в молодежном Кубке Азии: «Слышал, что переговоры идут»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о возможном участии в молодежном Кубке Азии U23.

— Генеральный секретарь НОК Узбекистана Ойбек Касимов говорил, что они хотели бы тебя видеть в игре за сборную на молодежном Кубке Азии. Слышал ли ты что-то об этом

— Слышал, что переговоры идут. Всегда готов помочь своей стране. Если отпустят, то хотелось бы поиграть там, — сказал Файзуллаев.

Финальный этап Кубка Азии пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре.