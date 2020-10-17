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Вильмар Барриос: «Зенит» уверенно чувствует себя у штрафной «Сочи»

14:56
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал оценку игре команды в первом тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:0, перерыв).

— Я думаю, результат после первого тайма справедлив, — сказал в эфире «Матч Премьер» Барриос. — Мы довольно уверенно себя чувствовали на подступах к штрафной, реализовали свои моменты. Сейчас нужно продержаться еще тайм, оставить ворота сухими и одержать уверенную победу.

Зенит — Сочи

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