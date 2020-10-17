Вильмар Барриос: «Зенит» уверенно чувствует себя у штрафной «Сочи»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал оценку игре команды в первом тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:0, перерыв).
— Я думаю, результат после первого тайма справедлив, — сказал в эфире «Матч Премьер» Барриос. — Мы довольно уверенно себя чувствовали на подступах к штрафной, реализовали свои моменты. Сейчас нужно продержаться еще тайм, оставить ворота сухими и одержать уверенную победу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.