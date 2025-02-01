Барриос — о положении «Зенита» в таблице: «Мы работаем над тем, чтобы вернуться на свое место — первое»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением об ошибках в первой части сезона-2024/25.

— Думаю, ошибок было очень много. Проиграли ряд матчей, особенно дома. Такого раньше не было. Так же и год назад мы ушли на паузу вторыми. Но прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы в год столетия вернуться на свое место — первое, — сказал Барриос.

«Зенит» в 18 матчах набрал 39 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» с таким же количеством баллов.