Виктор Са: «Думаю, к «Рубину» буду готов»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са прокомментировал информацию о повреждении, полученном в матче 14-го тура с «Оренбургом» (4:0). Игрок сильно прихрамывал, когда уходил на замену.

«Как себя чувствую? Все нормально, ничего серьезного. Думаю, к «Рубину» буду готов», — цитирует «РБ Спорт» Са.

В этом сезоне Виктора Са сыграл 18 матчей, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах.