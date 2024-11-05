Тарханов: «Есть такой вариант, что где-то «Локомотив» может сдуться»

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов оценил перспективы «Локомотива» в чемпионской гонке РПЛ.

«Не сдуется ли «Локомотив»? Cейчас команда выглядит хорошо, выиграли у «Рубина» при том, что не играли двое основных игроков — Баринов и Батраков. Все равно справились, а это значит, что есть командная игра, и не важно, кто именно играет. Но есть такой вариант, что где-то может сдуться», —цитирует Metaratings.ru Тарханова.

После 14 туров «Локомотив» с 31 очком занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.