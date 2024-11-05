Ринат Билялетдинов: «Хочется, чтобы таких, как Батраков, было побольше»

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Форма, стабильность и важность Батракова для «Локомотива» в этом сезоне, конечно, удивляет. Его игра радует глаз. Хочется, чтобы таких, как Батраков, было побольше. Но сейчас главное не перехвалить Лешу, а то излишняя похвала на молодежь порой действует расслабляюще. Ему нужно просто двигаться дальше и не останавливаться», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

В сезоне-2024/25 Алексей Батраков провёл 17 матчей за первую команду «Локомотива» во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результатных передач.