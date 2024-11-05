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Ринат Билялетдинов: «Хочется, чтобы таких, как Батраков, было побольше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Форма, стабильность и важность Батракова для «Локомотива» в этом сезоне, конечно, удивляет. Его игра радует глаз. Хочется, чтобы таких, как Батраков, было побольше. Но сейчас главное не перехвалить Лешу, а то излишняя похвала на молодежь порой действует расслабляюще. Ему нужно просто двигаться дальше и не останавливаться», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

В сезоне-2024/25 Алексей Батраков провёл 17 матчей за первую команду «Локомотива» во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результатных передач.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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3
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4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
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