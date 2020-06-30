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Виктор Гончаренко: «В ЦСКА хорошее настроение перед дерби, было много эмоций, улыбок»

30 июня 2020, 11:42
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— У нас было много эмоций, улыбок, поэтому думаю, что настроение перед дерби хорошее, — приводит пресс-служба красно-синих слова Гончаренко. — Ответ даст игра, но мы знаем, что у нас к «Спартаку» особенный подход. За любой матч дают три очка, очки нужны с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА и «Спартака», отношения болельщиков. Это важный матч для любого тренера, мы должны подойти к игре в боевой готовности, во всеоружии.

Не сказал бы, что мы ощущали, что находимся на неполном стадионе в матче против «Зенита». Сейчас много разных технологий, помогающих создать шумовой эффект и эффект присутствия зрителей. Мы ждем, что на таких матчах, как со «Спартаком», наш красавец-стадион будет заполняться, а наша армия болельщиков будет нас поддерживать.

Сейчас достаточно хорошо понятно, что делает «Спартак», как атакует и обороняется, однако этого мало. Вопрос в том, как этим воспользоваться. Стартовый состав? Пока не определились, будем смотреть и советоваться. Замысел на игру уже есть.

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 40
ЦСКА
Н П П Н П
20:30 30/06/2020
2 : 0
+28 =16 -23 (102 - 96)
Место: 6 | Очки: 32
Спартак
Н В П В П
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проголосовало: 7946
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Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
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