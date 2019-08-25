Виктор Гончаренко: «У ЦСКА малочисленный, но сплоченный отряд»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что поражение от «Спартака» (1:2) в прошлом туре осталось позади.

— Поражение от «Спартака»? Когда работаешь в недельном цикле, а у нас и 8-дневные циклы были, то кажется, что это так давно все было..., — отметил Гончаренко в эфире телеканала Матч «Премьер». — Поэтому не могу сказать, что у нас что-то остается даже после положительных матчей. Какие-то эмоции сохраняются, но они глубоко внутри. Поэтому мы не думаем о том, что было позади, мы думаем о том, что будет впереди. Нам важно хорошо подготовиться и качественно сыграть.

— Как оцените кадровые проблемы?

— У нас малочисленный, но сплоченный отряд. У нас есть стартовый состав, есть замены, поэтому не обращаем на это внимание. Тем более, есть в каждую линию. Важно, как мы компенсируем того же Сигурдссона, чтобы больше создавать моменты и больше завершать.