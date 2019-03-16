16:36 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Почти наверняка выкупим трансфер Дивеева"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Уралом" в матче 20-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда справилась с трудным полем. Он также добавил, что армейцы, скорее всего, выкупят трансфер защитника Игоря Дивеева у "Уфы".

Важно, что мы одержали победу, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Учимся, имея преимущество во владении мячом, дожимать соперника. В последние 20-25 минут смогли навязать ту игру, которую было надо.

Не могу сказать, что создали много моментов, зато мало что позволили создать у своих ворот. Плюс справились с полем. Оно хорошо подготовлено для этого времени года в Екатеринбурге, но сцепления не хватало, поэтому не хватало резкости.

Сыграет ли Дивеев с "Уфой"? По этому вопросу точно не скажу. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер. Травма Щенникова? Там ничего страшного.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Урал - ЦСКА

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-sumeli-dozhat-sopernika-/

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