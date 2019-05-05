Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 27-го тура с "Динамо" (2:2).

– Главное, что стоит отметить: когда пропускаешь два, победить в принципе сложно. Статистика пропущенных мячей критична. Много пропукаем, надо понять, как все это исправить. Что касается атаки, то мы отдаем много сил, чтобы исправить ситуацию. Мы даже ближе к победе были судждя по моментам, которые созданы. Но нужно отметить, что мы действуем нерационально. Где мяч нужно придержать, мы отдаем. Эту ситуацию мы должны были давно исправить. Но вообще хорошо, что отыгрались, проиграть при таком количестве моментов было бы совсем грустно.

– ЦСКА весной пропустил больше, чем во всех турах дор этого. Есть объяснение?

– Нам не хватает гибкости и рациональности. Когда нужно придержать мяч, мы его теряем, получаем встречные атаки и пропускаем. Не хватает взаимопроникая, поддержки, чтобы предотвращать атаки соперника. Все-таки у нас постоянно меняется состав защитников, и без разницы в два центральных мы играем или в три.

– Набабкин был самым слабым звеном в обороне?

– Знаете, ошибку он допустил достаточно простую. Ну не может такой опытный защитник совершать подобный ляп. Это не поддается совершенно никакому анализу. (Александр Рогулев)