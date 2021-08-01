Виктор Гончаренко объяснил ошибку Сафонова, после которой «Краснодар» пропустил гол

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче второго тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

— Несколько отрезков было — до пенальти мы хорошо смотрелись, после пенальти растерялись, а когда пропустили — начали играть сумбурно. Но даже тогда мы могли выжать хотя бы момент. К сожалению, не совсем структурная игра во втором тайме не позволила более системно атаковать.

— Что стало ключевым моментом в матче, на ваш взгляд?

— Как я и сказал, три отрезка. В равной степени.

— Несмотря на 9 добавленных минут, «Краснодар» не смог оказать серьезное давление в концовке — нехватка сил или эмоций, или что-то еще?

— Нет, у нас неправильное расположение было, чтобы подойти к штрафной соперника. Мы были разбросаны по полю.

— Чем, на ваш взгляд, вызвана ошибка Сафонова, после которой был забит гол? Говорили ли вы Матвею что-то после матча?

— Тут понятно, что это ошибка из-за желания быстро ввести мяч, начать быструю атаку. Такие ситуации бывают. В равной степени могли ошибиться в центре поля и получить такую же атаку.

— В команду вернулся Урош Спаич. Каково его будущее в команде в новом сезоне, вы рассчитываете на него?

— Он был травмирован, только последнюю неделю полностью работает. Возможно, на следующую игру нам понадобится его опыт.

— Как проходит адаптация Джона Кордобы?

— Он с очень большим желанием тренируется, поэтому это лишь вопрос его адаптации. Мы пока не чувствуем его силу, чтобы правильно использовать

(Екатерина Потапова)