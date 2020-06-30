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Виктор Гончаренко: «Извинился перед ребятами за поездку в Белоруссию. Но это пошло на пользу»

30 июня 2020, 23:20
30 июня. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 2:0. Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 июня. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 2:0. Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ ответил на вопрос о своем отъезде в Белоруссию.

— ЦСКА сыграл достаточно прагматично. В чем причина?

— У нас чемпионат такой, что многие команды играют не с позиции силы, а ищут ошибку соперника. Мы пропускали многовато контратак в последних матчах, но знали, что «Спартак» силен в этом. После гола Влашича начали обороняться, хотели сохранить преимущество.

— Как на вас отразилась ваша поездка в Белоруссию?

— Быстро пожалел о своем поступке и принес ребятам извинения. Но раз выиграли, видимо, это пошло на пользу команде. Встряхнуло ребят.

— А команда как отреагировала?

— У нас такой матч, вся Москва ждет матча, а мы говорим о моем отъезде! Вроде нормально отреагировали, сначала были напряженные, потом все вернулось на круги своя. (Дмитрий Зеленов)

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.

ЦСКА — Спартак

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