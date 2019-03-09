Виктор Гончаренко: "ЦСКА правильно отреагировал на игру в Грозном"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал разгромную победу над "Рубином" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Мы хорошо отреагировали на то, что произошло в Грозном (поражение от "Арсенала" со счетом 0:2. - Прим. "СЭ"), – заявил Гончаренко. – Хорошо были настроены, с "Рубином" нужно много терпения, нужно правильно действовать. Мы оказывали хорошее давление, особенно во втором тайме, когда игра пошла на встречных курсах. Победа закономерна.

– Как оцениваете дебют Дивеева?

– Он много тактической работы проделал. Когда есть проблемы в опорной зоне, "Рубин" начинает этим пользоваться и создавать моменты. Этого сегодня не было, Дивеев сегодня молодец.

– После Грозного вы серьезно критиковали команду. Теперь можете повторить все это, только наоборот?

– Так про игру и было сказано, и нам нужно правильно было отреагировать. И не только мне, но и руководителям, и болельщикам – она всем нравится. (Александр Рогулев)​

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