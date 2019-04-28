Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 26-го тура российской премьер-лиги заявил, что быстрый гол соперник повлиял на манеру игры его команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Не везет? Не думаю, мы могли бы усилить давление путем замен, путем расположения наших опорников, – отметил Гончаренко. – По ходу игры прибавили 2 команды, и мы играли с позиции сила, атаки. Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.

– Замена Щенникова с чем связана? Он сыграл всего 30 минут.

– Замены не все должным образом сыграли. А замена Щенникова связана с тем, то нужно было усилить игру как в атаке, так и в обороне.

– Как оцените расклад сил в таблице?

– Каждый тур преподносит сюрпризы. Будем работать дальше.

– Все называют Сафонова наследником Акинфеева. Как относитесь к этому?

– Давайте дождемся, когда молодой вратарь окрепнет, прежде чем петь дифирамбы.

– Вы когда сюда приезжаете, осталась ли память о работе в Краснодаре, какие-то эмоции?

– Сейчас негативные эмоции, а вчера было хорошее настроение, плюс жили там, где я снимал квартиру. (Екатерина Потапова)

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