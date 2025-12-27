Вице-президент РФС Соловьев не верит в возвращение на международную арену после рекомендаций МОК

Вице-президент РФС Денис Соловьев в комментарии для «СЭ» оценил шансы на допуск российских футболистов к международным турнирам.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

«Рекомендации МОК? Когда видите проблеск солнца, то думаете, что летом будет жарким. А это так не работает. Переговоры ведутся на уровне аппаратов. Рекомендовано МОК следующее, а дальше что? Я думаю, что пока не будет очевидного политического решения, то сильных изменений не будет. Весь предыдущий опыт показывает, что ФИФА очень аккуратна в своих действиях и бездействиях. Не думаю, что они побегут впереди паровоза и допустят нас раньше хоккея или баскетбола. Рад буду ошибиться, но я в это не верю», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

В пятницу, 26 декабря 2025 года президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома заявил, что ожидает возвращение российских команд и сборных на международные турниры в 2026 году.