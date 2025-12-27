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Вице-президент РФС Соловьев не верит в возвращение на международную арену после рекомендаций МОК

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Вице-президент РФС Денис Соловьев в комментарии для «СЭ» оценил шансы на допуск российских футболистов к международным турнирам.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

«Рекомендации МОК? Когда видите проблеск солнца, то думаете, что летом будет жарким. А это так не работает. Переговоры ведутся на уровне аппаратов. Рекомендовано МОК следующее, а дальше что? Я думаю, что пока не будет очевидного политического решения, то сильных изменений не будет. Весь предыдущий опыт показывает, что ФИФА очень аккуратна в своих действиях и бездействиях. Не думаю, что они побегут впереди паровоза и допустят нас раньше хоккея или баскетбола. Рад буду ошибиться, но я в это не верю», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

В пятницу, 26 декабря 2025 года президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома заявил, что ожидает возвращение российских команд и сборных на международные турниры в 2026 году.

Сборная России после гола в&nbsp;матче с&nbsp;Перу (1:1).Глава РФС анонсировал возвращение российского футбола на международную арену. Уже в 2026 году

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РФС
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17-летний белорус заинтересовал московское «Динамо»

Врач Родионов покидает «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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