17-летний белорус заинтересовал московское «Динамо»

17-летний Егор Молчан, выступающий за молодёжную команду минского «Динамо», попал в поле зрения скаутов московского «Динамо».

С разрешения клуба из Минска Молчан, за которым уже следят ЦСКА и «Спартак», прошёл в декабре краткосрочную стажировку в испанском клубе «Леванте».

Помимо «Леванте» интерес к атакующему таланту из Белоруссии проявляют «Вильярреал» и немецкий «Лейпциг».

4 февраля минское «Динамо' сыграет в Париже в рамках Юношеской Лиги чемпионов против сверстников из «ПСЖ».