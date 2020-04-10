Вице-капитан «Рубина»: «В Казани было бы тяжеловато одному, поэтому улетел к родителям в Белореченск»

Вице-капитан «Рубина» Игорь Коновалов в эфире «СЭ» рассказал, где самоизолировался на время пандемии коронавируса.

— Я — в Краснодарском крае, в Белореченске у родителей, — сообщил Коновалов. — Когда объявили карантин, был в Казани один, было бы тяжеловато, поэтому улетел сюда, а так все хорошо.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.