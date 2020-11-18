Ветераны «Динамо» и «Спартака» почтили память Бескова на Ваганьковском кладбище

Ветераны «Динамо» и «Спартака» почтили память легендарного футболиста и тренера Константина Бескова. Сегодня отмечается 100-летний юбилей со дня его рождения.

Могилу Бескова на Ваганьковском кладбище посетили динамовцы Владимир Козлов, Александр Маховиков, Николай Толстых, Валерий Зыков, Валерий Урин, Михаил Гершкович, Андрей Сметанин, Владимир Эштреков, Владимир Скоков. Среди спартаковских ветеранов были Олег Романцев, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Ринат Дасаев, Валерий Гладилин, Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Владимир Сочнов.

Также присутствовали генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин. (Олег Кошелев)