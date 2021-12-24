Ветеран «Спартака» допустил, что против Газизова возбудят уголовное дело из-за сделки по Кокорину

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов может стать фигурантом уголовного дела, в случае если владелец клуба Леонид Федун подаст на Газизова иск об отмывании денег на трансферах Остона Урунова и Александра Кокорина.

«Газизов — менеджер способный. Если это все подвердится, это может закончиться не просто финансовым разбирательством, тут и уголовное дело может быть открыто. Это юридические моменты. Газизов — человек грамотный и старается обезопаситься», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

Сегодня, 24 декабря, Федун заявил, что может обратиться в суд для изучения законности агентских комиссий при подписании Александра Кокорина и Остона Урунова в «Спартак».