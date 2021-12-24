«Нижний Новгород» может усилиться двумя футболистами «Зенита»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что клуб интересуется двумя футболистами «Зенита»: вратарем Даниилом Одоевским и полузащитником Кириллом Кравцовым.
«Мы делаем предложения многим клубам по возможности аренды и развитию молодых футболистов. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут «Нижнему Новгороду». Это перспективные и интересные ребята. Предложения «Зениту» пока не делали. Мы заинтересованы и ведем переговоры», — приводит «Чемпионат» слова Измайлова.
В сезоне-2021/22 Кравцов принял участие в 12 матчах «Зенита». 19-летний россиянин провел на поле в общей сложности 159 минут и не отличился результативными действиями. Он появился в стартовом составе лишь в игре 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).
Одоевский лишь один раз сыграл за основную команду «Зенита» — в матче 30-го тура РПЛ сезона-2020/21 против «Тамбова» (5:1). В нынешнем сезоне 18-летний россиянин выступал за вторую команду сине-бело-голубых, он сыграл в 7 матчах и пропустил 7 мячей, дважды сыграв на ноль.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4556005-nizhnij-novgorod-hochet-podpisat-dvuh-igrokov-zenita.html
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