Ветеран ЦСКА: «В «Спартаке» Хлусевича научат в футбол играть»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича в «Спартак».

«Неплохое продвижение по карьерной лестнице для Хлусевича. В «Спартаке» его научат и в футбол играть, и правильно подскажут. Только приветствую переход двадцатилетних ребятишек в топовую команду. Это обязательно нужно, так как выдвигаются другие требования, смотрят другие тренеры. Игру Хлусевича не помню, но его переход в «Спартак» — нормальное явление», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта высказался о качествах Хлусевича.

«У мини-футболистов другая техника владения мячом, другой взгляд на площадке. Нужно ему обладать хорошим ударом и физической подготовкой, потому что нужно другие расстояния покрывать. Физически надо его подготавливать, потому что на большие расстояния выйдет и может сразу задохнуться. Технически он может и хорош, а вот тактические и физические стороны оставляют вопросы, так что с Хлусевичем еще работать и работать», — добавил Пономарев.

Действие контракта Хлусевича со «Спартаком» начнется 1 января 2022 года. Соглашение рассчитано на 5 лет. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Арсенал».

Ранее Хлусевич занимался мини-футболом.