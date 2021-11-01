Хлусевич перейдет из тульского «Арсенала» в «Спартак»
Даниил Хлусевич станет игроком «Спартака» в январе 2022 года
12:03
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич станет игроком «Спартака» в январе 2022 года, сообщает пресс-служба команды.
Клубы договорились о переходе 20-летнего футболиста в московский клуб в зимнее трансферное окно. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
Хлусевич играет за тульский клуб с 2018 года. За команду он провел 48 матчей за дубль и 49 — за основу.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-11-01-khlusevich_pereydet_iz_tulskogo_arsenala_v_spartak/
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