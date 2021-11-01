Хлусевич перейдет из тульского «Арсенала» в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич станет игроком «Спартака» в январе 2022 года, сообщает пресс-служба команды.

Клубы договорились о переходе 20-летнего футболиста в московский клуб в зимнее трансферное окно. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Хлусевич играет за тульский клуб с 2018 года. За команду он провел 48 матчей за дубль и 49 — за основу.