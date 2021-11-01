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Хлусевич перейдет из тульского «Арсенала» в «Спартак»

Даниил Хлусевич станет игроком «Спартака» в январе 2022 года
12:03
Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич станет игроком «Спартака» в январе 2022 года, сообщает пресс-служба команды.

Клубы договорились о переходе 20-летнего футболиста в московский клуб в зимнее трансферное окно. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Хлусевич играет за тульский клуб с 2018 года. За команду он провел 48 матчей за дубль и 49 — за основу.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-01-khlusevich_pereydet_iz_tulskogo_arsenala_v_spartak/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры