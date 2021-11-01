Гурам Аджоев: «Не отпустить Хлусевича в «Спартак» мы не имели права»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер Даниила Хлусевича в «Спартак».

По условиям контракта, полузащитник присоединится к красно-белым в начале января. До конца первой части нынешнего чемпионата РПЛ Хлусевич будет выступать за тульскую команду.

«В свое время мы подписали контракт с Хлусевичем, когда он был абсолютно неизвестным игроком. Даниил хорошо проявил себя в молодежной команде, мы стали привлекать его к работе с основным составом. Зимой 2020 года он несколько дней провел в системе португальского «Порту», где тоже оставил приятное впечатление. Потом Даниила стали вызывать в молодежную сборную России.

Надо сказать, что все это время Хлусевич на совесть работал на тренировках и доказывал, что достоин места в основном составе, что может приносить пользу команде. Так и получилось. Вообще, его история это великолепный пример того, что при правильном отношении к делу, большом желании и стремлении можно достичь очень многого. Надеемся, что и в дальнейшем он будет расти и прибавлять.

Что означает этот трансфер для «Арсенала»? Мы не в первый и не во второй раз показали, что футболисты у нас развиваются, совершенствуются и растут. Значит мы создаем условия и возможности для того, чтобы игроки прогрессировали. Это важно. Нам приятно, что именно в Туле Даниил превратился из никому неизвестного пацана в ведущего игрока молодежной сборной, которого хотели видеть у себя многие клубы. Не отпустить его в «Спартак» мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение спартаковцев устроило «Арсенал». Это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета «Арсенала», — сказал Аджоев «СЭ».

Хлусевич играет за тульский клуб с 2018 года. Он провел 48 матчей за дубль туляков (16 голов и15 голевых передач) и 49 — за основу (7 голов и 5 голевых передач). В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 15 матчах за «Арсенал».