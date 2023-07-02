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Пономарев о Чалове: «Зачем ему Европа, вдруг потеряется там или не дай бог поломается»

Руслан Минаев
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о будущем нападающего армейцев Федора Чалова.

«Я считаю, что Чалову не стоит уходить из ЦСКА и премьер-лиги. Он нигде больше не сможет заиграть. Игрок уже пробовал себя в швейцарском чемпионате. Зачем опять окунаться в такую же воду? В России он востребован, его уважает публика, в армейской команде ценят.

Зачем ему терять свою игру? Вдруг потеряется он в Европе, вообще будет никакой. Не дай бог, еще сломается. Вот и все, закончится все на этом для него», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя». Также 28 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что греческий ПАОК сделал предложение армейцам по выкупу футболиста.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.

Источник: betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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