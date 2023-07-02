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Личке вручили розовый свитер в «Динамо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Марцел Личка и Дмитрий Симонов.
Фото «СЭ»

Новому главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке вручили розовый свитер на пресс-конференции с открытой тренировки клуба на базе в Новогорске.

Бело-голубые продолжили традицию специалиста, которые носил розовый свитер в качестве символа на удачу.

«Когда я в первый раз приехал на базу, все говорили, что условия будут очень хорошие. Но я не ожидал, что настолько. Очень рад, что человек может работать в таких условиях, в которых работает «Динамо». Надеюсь вернуть это доверие через игру и хороший результат», — сказал Личка.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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