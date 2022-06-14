Пономарев об уходе Чалова из «Базеля»: «Таким интеллигентиком в футболе нельзя быть»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение нападающего Федора Чалова в ЦСКА.

«Не пользовался Чалов в «Базеле» успехом. Его не очень-то и уважали как футболиста высокого уровня. Не мог себя проявить, особенно с такими слабенькими командами. То, что он приходит в ЦСКА, означает, что все-таки армейцы в нем заинтересованы. Еще раз себя попробует. Надо на него посмотреть. А вдруг получится из него хороший футболист. Но не особо в него верю, потому что таким интеллигентиком в футболе нельзя быть. Он играет на чистых мячах, на отскоках, на ошибках противника. Не помню, чтобы что-то конкретное Чалов придумывал. Посмотрим, может, что-то получится из него», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее стало известно, что Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе. Позже в ЦСКА сообщили, что Чалов вернется в клуб после аренды.

«Базель» арендовал 24-летнего игрока у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.