Коновалов перейдет из «Рубина» в «Нижний Новгород»

По информации «СЭ», полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов на правах аренды перейдет в «Нижний Новгород». Прошлый сезон 25-летний российский футболист провел в аренде в «Ахмате».

В прошлом сезоне 25-летний Коновалов забил 3 гола и сделал один ассист за 27 матчей в составе грозненцев.

Коновалов ранее выступал за тульский «Арсенал» и «Кубань». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.