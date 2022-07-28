Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание московским клубом полузащитника Виктора Мендеса.

«ЦСКА был необходим разрушитель в центр поля. Такими были Дзагоев и Ахметов. Они покинули армейский клуб, значит им нужна замена. Все правильно. Отличная селекция! Именно такие игроки в центре поля очень важны для борьбы с «Зенитом» и остальными командами за чемпионство. И не только в Мендесе нуждается ЦСКА. Команде нужно усиление позиции левого крайнего защитника. Еще форварда было бы неплохо прикупить. Но, в целом, команда уже укомплектована. Видно, что Федотов уверенно взялся за дело! Первые два тура это показали», — сказал Пономарев «СЭ».

28 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с Мендесом. Соглашение с 22-летним чилийцем рассчитано три года с возможностью продления.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также он провел три встречи за сборную Чили.