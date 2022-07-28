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Ветеран ЦСКА — о Мендесе: «Отличная селекция! Именно такой разрушитель нужен был армейцам для борьбы с «Зенитом»

Пономарев отреагировал на подписание ЦСКА полузащитника Мендеса
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание московским клубом полузащитника Виктора Мендеса.

«ЦСКА был необходим разрушитель в центр поля. Такими были Дзагоев и Ахметов. Они покинули армейский клуб, значит им нужна замена. Все правильно. Отличная селекция! Именно такие игроки в центре поля очень важны для борьбы с «Зенитом» и остальными командами за чемпионство. И не только в Мендесе нуждается ЦСКА. Команде нужно усиление позиции левого крайнего защитника. Еще форварда было бы неплохо прикупить. Но, в целом, команда уже укомплектована. Видно, что Федотов уверенно взялся за дело! Первые два тура это показали», — сказал Пономарев «СЭ».

28 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с Мендесом. Соглашение с 22-летним чилийцем рассчитано три года с возможностью продления.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Также он провел три встречи за сборную Чили.

Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
0
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Мендес будет выступать за ЦСКА под 88-м номером
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
Владимир Сычевой

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Максим Глушенков

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Крылья Советов

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 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Даниил Уткин

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Урал

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