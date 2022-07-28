Корнеев рассказал, почему Клаудиньо и Вендел остались в «Зените»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос, в чем была мотивация Клаудиньо и Вендела продлить контракты с питерским клубом.

— «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо. А в чем мотивация бразильцев остаться здесь? Чисто финансовая история?

— «Зенит», считаю, подстраховался. Переподписал контракты со своими лидерами. Думаю, в новом соглашении есть некий дополнительный пункт, который не позволяет или почти не позволяет игрокам внезапно покинуть «Зенит» по своей воле или желанию, пользуясь разрешением со стороны ФИФА.

— Позиция клуба понятна. Но зачем тому же Венделу оставаться в России, лишенной еврокубков? На него-то спрос в Европе наверняка серьезный.

— Думаю, клуб создал легионерам комфортную обстановку — к ним здесь тепло относятся. Кроме того, полагаю, Венделу и Клаудиньо сделали предложения, от которых сложно отказаться. Или даже нельзя. То есть «Зенит» новыми контрактами компенсировал бразильцам отсутствие Лиги чемпионов. В итоге они решили остаться в России и ждать каких-то подвижек в вопросе участия российских клубов в еврокубках. В целом играть за «Зенит» престижно. Этот клуб умеет создавать условия для того, чтобы люди его не покидали.

— Но вот Юри Альберто решил пока остаться в Бразилии.

— Да... Честно говоря, вообще не понял, что он «исполнил». Что его не устраивало в «Зените»? Неожиданный ход.

— За Вендела «Зенит» отдал почти 20 миллионов, за Клаудиньо — 12. С учетом того что пока мы не играем в еврокубках, эти деньги уже не отбить?

— Посмотрим, какой спрос будет на этих футболистов в ближайшие годы. То, что они качественные игроки, сомнений нет. Клаудиньо и Вендел однозначно принесут пользу «Зениту». Это тоже стратегия клуба, который планирует на долгие годы стать флагманом российского футбола. Есть такое понятие, как престиж. «Газпром» всегда хотел быть первым. Поэтому клуб и идет на такие траты, чтобы всеми возможными средствами удержать лидеров команды.

Ранее «Зенит» продлил контракты с Клаудинио, Венделом и Малкомом до лета 2027 года.

Полное интервью Корнеева «СЭ» читайте здесь