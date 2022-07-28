Корнеев рассказал, почему Клаудиньо и Вендел остались в «Зените»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос, в чем была мотивация Клаудиньо и Вендела продлить контракты с питерским клубом.
— «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо. А в чем мотивация бразильцев остаться здесь? Чисто финансовая история?
— «Зенит», считаю, подстраховался. Переподписал контракты со своими лидерами. Думаю, в новом соглашении есть некий дополнительный пункт, который не позволяет или почти не позволяет игрокам внезапно покинуть «Зенит» по своей воле или желанию, пользуясь разрешением со стороны ФИФА.
— Позиция клуба понятна. Но зачем тому же Венделу оставаться в России, лишенной еврокубков? На него-то спрос в Европе наверняка серьезный.
— Думаю, клуб создал легионерам комфортную обстановку — к ним здесь тепло относятся. Кроме того, полагаю, Венделу и Клаудиньо сделали предложения, от которых сложно отказаться. Или даже нельзя. То есть «Зенит» новыми контрактами компенсировал бразильцам отсутствие Лиги чемпионов. В итоге они решили остаться в России и ждать каких-то подвижек в вопросе участия российских клубов в еврокубках. В целом играть за «Зенит» престижно. Этот клуб умеет создавать условия для того, чтобы люди его не покидали.
— Но вот Юри Альберто решил пока остаться в Бразилии.
— Да... Честно говоря, вообще не понял, что он «исполнил». Что его не устраивало в «Зените»? Неожиданный ход.
— За Вендела «Зенит» отдал почти 20 миллионов, за Клаудиньо — 12. С учетом того что пока мы не играем в еврокубках, эти деньги уже не отбить?
— Посмотрим, какой спрос будет на этих футболистов в ближайшие годы. То, что они качественные игроки, сомнений нет. Клаудиньо и Вендел однозначно принесут пользу «Зениту». Это тоже стратегия клуба, который планирует на долгие годы стать флагманом российского футбола. Есть такое понятие, как престиж. «Газпром» всегда хотел быть первым. Поэтому клуб и идет на такие траты, чтобы всеми возможными средствами удержать лидеров команды.
Ранее «Зенит» продлил контракты с Клаудинио, Венделом и Малкомом до лета 2027 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
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2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1