Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Иван о целях «Зенита» в РПЛ: «Хотим добавить на эмблему вторую звезду в этом сезоне»

Иван заявил, что «Зенит» хочет завоевать вторую звезду на эмблему в новом сезоне
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Вратарь «Зенита» Иван рассказал о целях питерского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Счастлив, что мне выпала возможность выступать в «Зените». Конечно, я очень хочу воспользоваться представившимся мне шансом. С уважением отношусь ко всем партнерам по команде. Цель — принести и добавить на эмблему «Зенита» вторую звезду в этом сезоне. Понимаем, что это будет сложно, но я полон надежд, мне хочется завоевать с командой трофеи, стать непосредственным участником этих завоеваний и помочь всем, чем только я могу помочь», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал 25-летнего Ивана у «Коринтианса» на один год с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 1-м номером.

После двух туров РПЛ «Зенит» набрал 4 очка вместе с «Динамо», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом». Первое место в турнирной таблице с шестью очками занимает ЦСКА.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-28-ivan-kuarezma-tsel-prinesti-i-dobavit-na-emblemu-zenita-vtoruyu-zvezdu-v-etom-sezone.htm
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Иван Куарежма
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ветеран ЦСКА — о Мендесе: «Отличная селекция! Именно такой разрушитель нужен был армейцам для борьбы с «Зенитом»
ЦСКА объявил о подписании полузащитника Мендеса
«Бакаев — не усиление для «Зенита». Реальная цена Бека-Бека сейчас 3 миллиона». Интервью бывшего спортдира питерцев и «Локо» Корнеева
Родригао назвал любимое слово на русском языке
ЦСКА анонсировал переход чилийца Мендеса: «Остановите, Вите надо выйти»
Родригао про адаптацию в «Зените»: «Сложностей не чувствую, знаю, что нужно как следует работать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА объявил о подписании полузащитника Мендеса

Ветеран ЦСКА — о Мендесе: «Отличная селекция! Именно такой разрушитель нужен был армейцам для борьбы с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости