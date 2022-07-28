Иван о целях «Зенита» в РПЛ: «Хотим добавить на эмблему вторую звезду в этом сезоне»

Вратарь «Зенита» Иван рассказал о целях питерского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Счастлив, что мне выпала возможность выступать в «Зените». Конечно, я очень хочу воспользоваться представившимся мне шансом. С уважением отношусь ко всем партнерам по команде. Цель — принести и добавить на эмблему «Зенита» вторую звезду в этом сезоне. Понимаем, что это будет сложно, но я полон надежд, мне хочется завоевать с командой трофеи, стать непосредственным участником этих завоеваний и помочь всем, чем только я могу помочь», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал 25-летнего Ивана у «Коринтианса» на один год с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 1-м номером.

После двух туров РПЛ «Зенит» набрал 4 очка вместе с «Динамо», «Спартаком», «Химками» и «Ахматом». Первое место в турнирной таблице с шестью очками занимает ЦСКА.