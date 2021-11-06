Ветеран ЦСКА: «Смена тренера никак не поможет «Спартаку». Это просто нервирует команду!»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» возможную отставку главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

«Смена главного тренера не поможет «Спартаку». Никогда тренерская чехарда к добру не приводит, выступаю против нее. Новая метла по-новому метет, так получается? Нельзя такие вещи делать, это абсолютно нервирует команду. Последняя игра с «Лестером» была неплохая. Нужно нацелить игроков на полную отдачу в каждом матче. А то Соболев каждый матч ходит дурака валяет, его не нужно привлекать к играм, он только мешается», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта высказался о возможных причинах кризиса в игре «Спартака».

«Витория уже прибился к команде, его требования изучили, знают его предпочтения. Руководство всегда бывает недовольным результатами, гораздо важнее доверие коллектива тренеру. В «Спартаке» некем играть. Нужно купить пару игроков в атаку, чтобы в центре играл хороший полузащитник, распасовщик, как Гаврилов раньше. Нужны трансферы, а не смена тренера», — добавил Пономарев.

Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с итальянским тренером Паоло Ваноли. 49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте.