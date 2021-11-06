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«Крылья Советов» в Самаре разгромили «Химки»

18:26
«Крылья Советов» в домашнем мачте 14-го тура Тинькофф РПЛ разгромили «Химки» со счетом 3:0. Фото fckssamara, Twitter
«Крылья Советов» в домашнем мачте 14-го тура Тинькофф РПЛ разгромили «Химки» со счетом 3:0. Фото fckssamara, Twitter
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«Крылья Советов» в домашнем мачте 14-го тура Тинькофф РПЛ разгромили «Химки» со счетом 3:0. Встреча прошла в Самаре на одноименной арене.

Голы забили Владислав Сарвели, Иван Сергеев (с пенальти) и Роман Ежов.

Для «Крыльев» это вторая победа подряд. Самарцы поднялись на шестое место и в следующем матче сыграют дома с «Уралом» (20 ноября).

«Химки» занимают 15-е место. В сследующем туре подмосковному клубу предстоит гостевая встреча с ЦСКА.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Химки» — 3:0 (2:0)

Голы: Сарвели, 20 (1:0). Сергеев, 39 — с пенальти (2:0). Ежов, 71 (3:0).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Горшков (Бейл, 77), Бегич, Зиньковский (Якуба, 73), Ежов (Липовой, 81), Витюгов (Пиняев, 73), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 77).

«Химки»: Лантратов, Идову (Набиуллин, 76), Данилкин (Садыгов, 77), Карпов, Филин, Дагерстоль (Сабович, 80), Боженов, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 64), Мирзов, Трошечкин (Адеми, 64).

Предупреждения: Витюгов, 4. Идову, 29. Карпов, 38. Данилкин, 45. Горшков, 67. Филин, 72. Зеффан, 87.

Судьи: Любимов. Большаков, Ермаков (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Матюнин. Елеференко (оба — Москва).

6 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».

Крылья Советов — Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Роман Шишов все материалы автора

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