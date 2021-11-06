«Крылья Советов» в Самаре разгромили «Химки»
«Крылья Советов» в домашнем мачте 14-го тура Тинькофф РПЛ разгромили «Химки» со счетом 3:0. Встреча прошла в Самаре на одноименной арене.
Голы забили Владислав Сарвели, Иван Сергеев (с пенальти) и Роман Ежов.
Для «Крыльев» это вторая победа подряд. Самарцы поднялись на шестое место и в следующем матче сыграют дома с «Уралом» (20 ноября).
«Химки» занимают 15-е место. В сследующем туре подмосковному клубу предстоит гостевая встреча с ЦСКА.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Химки» — 3:0 (2:0)
Голы: Сарвели, 20 (1:0). Сергеев, 39 — с пенальти (2:0). Ежов, 71 (3:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Горшков (Бейл, 77), Бегич, Зиньковский (Якуба, 73), Ежов (Липовой, 81), Витюгов (Пиняев, 73), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 77).
«Химки»: Лантратов, Идову (Набиуллин, 76), Данилкин (Садыгов, 77), Карпов, Филин, Дагерстоль (Сабович, 80), Боженов, Глушаков, Кухарчук (Соколов, 64), Мирзов, Трошечкин (Адеми, 64).
Предупреждения: Витюгов, 4. Идову, 29. Карпов, 38. Данилкин, 45. Горшков, 67. Филин, 72. Зеффан, 87.
Судьи: Любимов. Большаков, Ермаков (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Матюнин. Елеференко (оба — Москва).
6 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена».
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