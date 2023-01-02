Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Ветеран ЦСКА посоветовал Дзюбе не позориться и срочно завершить карьеру

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» посоветовал нападающему Артему Дзюбе закончить карьеру.

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься. Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», — сказал Пономарев «СЭ».

С начала ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. 34-летний россиянин расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев
Футбол
4
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»
Первый тренер Дзюбы: «Артем до сих пор заряжен. Еще поиграет в футбол на высоком уровне»
Петржела: «Дзюба даже в РПЛ не востребован. Не думаю, что он нужен Черчесову в «Ференцвароше»
Кавазашвили: «Пускай Дзюба едет туда, где уровень футбола совсем не развит»
«Торпедо» не планирует подписывать контракт с Дзюбой
Соломатин о будущем Дзюбы: «Мне по барабану. Почему его не будет в ЦСКА? Не хочу нецензурно высказываться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза сравнил Дзюбу с Роналду: «Это одаренный игрок»

«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости